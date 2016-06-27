​В США десять человек пострадали от ножевых ранений во время протестов

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В Калифорнии десять человек получили ранения в результате столкновения антифашистов и расистов у капитолия штата.

Как сообщает Report со ссылкой на KCRA Sacramento, об этом заявили в метном отделении полиции.

При этом сообщается о двух пострадавших, получивших опасные для жизни ножевые ранения. Их госпитализировали в ближайшие больницы.

Согласно данным полиции, пострадали девять мужчин и одна женщина, возраст пострадавших — от 19 до 58 лет.

Правоохранители находились на территории для обеспечения порядка, где находилась группа из 400 антифашистов и около 30 расистов, сторонников превосходства белой расы "белый супремасизм").

Отмечается, что сначала протестующие бросали куски асфальта, камни и кидали стекло в сторону здания капитолия Калифорнии. После же между двумя группами начались столкновения, которые переросли в поножовщину.