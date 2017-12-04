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    В столице Йемена количество погибших в столкновениях достигло 245 человек

    Ожесточенные бои за контроль над Саной продолжаются на улицах йеменской столицы с применением танков© Sputnik

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв боев в столице Йемена Сане между хуситами и сторонниками экс-президента Али Абдаллы Салеха возросло до 245 человек, при столкновениях повреждено посольство Ирана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Конфликт между ними вспыхнул в контролируемой ими столице 29 ноября. Бои начались вокруг крупнейшей в городе мечети, носящей имя Салеха, и вскоре перекинулись на другие районы города.

    "Число погибших в ходе столкновений в Сане возросло до 245", - сообщил телеканал Sky News Arabia.

    Как отметил канал, ожесточенные бои за контроль над Саной продолжаются на улицах йеменской столицы с применением танков.

    Ранее агентство "Синьхуа" сообщило, что в результате попадания тяжелого снаряда в ходе столкновений загорелось здание иранского посольства, в здании находились 20 сотрудников диппредставительства.

     

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