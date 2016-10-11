В столице Йемена 11 человек заболели холерой

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Одиннадцать случаев заболевания холерой подтвердились среди жителей столицы Йемена Саны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник на пресс-конференции представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Омар Салех.

В минувшую пятницу организация ЮНИСЕФ заявила о случаях заболевания холерой в Сане среди детей.

"Подтвердились 11 из 17 случаев подозрения на холеру. Все заболевшие - из одного района в Сане. Случаев заболевания холерой за пределами Саны не выявлено", - отметил Салех, чьи слова передают йеменские СМИ.