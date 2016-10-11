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    В столице Йемена 11 человек заболели холерой

    В минувшую пятницу организация ЮНИСЕФ заявила о случаях заболевания холерой в Сане среди детей

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Одиннадцать случаев заболевания холерой подтвердились среди жителей столицы Йемена Саны.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник на пресс-конференции представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Омар Салех.

    В минувшую пятницу организация ЮНИСЕФ заявила о случаях заболевания холерой в Сане среди детей.

    "Подтвердились 11 из 17 случаев подозрения на холеру. Все заболевшие - из одного района в Сане. Случаев заболевания холерой за пределами Саны не выявлено", - отметил Салех, чьи слова передают йеменские СМИ.

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