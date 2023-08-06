В столице Израиля произошел теракт

Полиция Израиля сообщила о стрельбе в Тель-Авиве

В торговом центре Нахалат Биньямин в столице Израиля Тель-Авиве произошел теракт.

Как передает Report , об этом сообщает The Jerusalem Post.

Неизвестный мужчина открыл огонь после того, как к нему подошли несколько полицейских инспекторов. Нападавший нанес тяжелые ранения одному из них. Пострадавшего доставили в медицинский центр Сураски в Тель-Авиве.

Сообщается, что по преступнику был открыт огонь на поражение, он выжил и находится в руках медиков. Ему оказалось 27 лет, он родился в Дженине.

Глава полиции Израиля Коби Шабтай заявил, что мужчина оставил предсмертную записку, в которой он пообещал стать мучеником.