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В столице Израиля произошел теракт

В столице Израиля произошел теракт Полиция Израиля сообщила о стрельбе в Тель-Авиве
Другие страны
6 августа 2023 г. 01:30
В столице Израиля произошел теракт

В торговом центре Нахалат Биньямин в столице Израиля Тель-Авиве произошел теракт.

Как передает Report, об этом сообщает The Jerusalem Post.

Неизвестный мужчина открыл огонь после того, как к нему подошли несколько полицейских инспекторов. Нападавший нанес тяжелые ранения одному из них. Пострадавшего доставили в медицинский центр Сураски в Тель-Авиве.

Сообщается, что по преступнику был открыт огонь на поражение, он выжил и находится в руках медиков. Ему оказалось 27 лет, он родился в Дженине.

Глава полиции Израиля Коби Шабтай заявил, что мужчина оставил предсмертную записку, в которой он пообещал стать мучеником.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin paytaxtında terror aktı törədilib

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