В столице Исландии три улицы назовут в честь стран Прибалтики

В столице Исландии - Рейкьявикt местные власти приняли решения о названии ряда улиц города в честь Латвии, Литвы и Эстонии.

В столице Исландии - Рейкьявикt местные власти приняли решения о названии ряда улиц города в честь Латвии, Литвы и Эстонии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Delfi.

По указу горсовета Рейкьявика имена прибалтийских республик получат три новые улицы города. "Это решение дружественный ответный шаг, поскольку в Риге, Вильнюсе и Таллине есть улицы и даже площади, названные в честь Исландии", - сказано в документе.

Наименования стран Балтии получат три улицы Рейкьявика, которые планируется построить в новом районе на востоке города.

Отношения Исландии и прибалтийских республик в целом носят дружественных характер — Рейкьявик одним из первых признал независимость трех государств в 1991 году, что отчасти повлияло на появления объектов в честь исландской стороны в столицах этих стран.