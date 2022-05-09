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В столице Исландии три улицы назовут в честь стран Прибалтики

В столице Исландии три улицы назовут в честь стран Прибалтики В столице Исландии - Рейкьявикt местные власти приняли решения о названии ряда улиц города в честь Латвии, Литвы и Эстонии.
Другие страны
9 мая 2022 г. 11:50
В столице Исландии три улицы назовут в честь стран Прибалтики

В столице Исландии - Рейкьявикt местные власти приняли решения о названии ряда улиц города в честь Латвии, Литвы и Эстонии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Delfi.

По указу горсовета Рейкьявика имена прибалтийских республик получат три новые улицы города. "Это решение дружественный ответный шаг, поскольку в Риге, Вильнюсе и Таллине есть улицы и даже площади, названные в честь Исландии", - сказано в документе.

Наименования стран Балтии получат три улицы Рейкьявика, которые планируется построить в новом районе на востоке города.

Отношения Исландии и прибалтийских республик в целом носят дружественных характер — Рейкьявик одним из первых признал независимость трех государств в 1991 году, что отчасти повлияло на появления объектов в честь исландской стороны в столицах этих стран.

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Версия на английском языке Three streets to be named in honor of Baltic States in capital of Iceland

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