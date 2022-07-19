В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру

Ирландия зафиксировала самую высокую за всю историю температуру для июля и вторую самую высокую за всю историю наблюдений, поскольку волна жары продолжает охватывать Европу.

Ирландия зафиксировала самую высокую за всю историю температуру для июля и вторую самую высокую за всю историю наблюдений, поскольку волна жары продолжает охватывать Европу.

Как передает Report, об этом пишут местные СМИ.

Метеорологическая служба сообщила о предварительных показателях +33 градуса на метеостанции в Дублине в понедельник.

В истории ирландских метеорологических данных лишь однажды фиксировалась более высокая температура, которая была всего на 0,3 градуса выше, более века назад в июне 1887 года.

"Это фактически самый высокий июльский рекорд за всю историю. Сегодня температура является самой высокой за всю историю наблюдений за 20-й и 21-й век, но для 19-го века мы все еще имеем 33,3 для Килкенни", - сказала метеоролог Лиз Гэвин.

По меньшей мере, восемь метеостанций зафиксировали вчера температуру 30 градусов или выше, что значительно превышает обычный диапазон июля от 18 до 20 градусов.