В столице Индонезии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Власти Индонезии ввели чрезвычайное положение в столице страны Джакарте на фоне распространения коронавируса нового типа. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор города Аниес Басведан.

По его словам, чрезвычайное положение будет действовать в течение двух недель. При этом все развлекательные мероприятия будут отменены начиная с понедельника, также будет ограничено движение транспорта.

Кроме того, Аниес Басведан призвал руководителей компаний перевести персонал на удаленный формат работы.

По последним данным, в стране зафиксированы 369 случаев заражения коронавирусом, 32 человека умерли, 16 инфицированных вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.