В столице Гондураса убиты в перестрелке не менее десяти человек

Баку. 6 Марта. REPORT.AZ/ Неизвестные, одетые в полицейскую униформу, в субботу открыли стрельбу в столице Гондураса Тегусигальпе, в результате чего погибли по меньшей мере десять человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, пять мужчин на автомобиле подъехали к бильярдной на северо-востоке столицы и открыли огонь из автоматов AK-47.

В результате на месте скончались восемь человек, многие получили ранения, сообщил анонимный источник в министерстве безопасности.

Еще два человека скончались позже в больнице, сообщил сотрудник медучреждения Мигель Осорио.