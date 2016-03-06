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    В столице Гондураса убиты в перестрелке не менее десяти человек

    Огонь из автоматов АК-47 открыли неизвестные, одетые в полицейскую униформу

    Баку. 6 Марта. REPORT.AZ/ Неизвестные, одетые в полицейскую униформу, в субботу открыли стрельбу в столице Гондураса Тегусигальпе, в результате чего погибли по меньшей мере десять человек.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, пять мужчин на автомобиле подъехали к бильярдной на северо-востоке столицы и открыли огонь из автоматов AK-47.

    В результате на месте скончались восемь человек, многие получили ранения, сообщил анонимный источник в министерстве безопасности.

    Еще два человека скончались позже в больнице, сообщил сотрудник медучреждения Мигель Осорио.

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