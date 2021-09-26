В столице Германии заканчиваются бюллетени на парламентских выборах

Нехватка бюллетеней на ряде избирательных участков возникла в Берлине во время проходящих в воскресенье парламентских выборов, подвоз дополнительных листов осложнен, так как многие улицы блокированы для движения из-за международного марафона, который прох

Нехватка бюллетеней на ряде избирательных участков возникла в Берлине во время проходящих в воскресенье парламентских выборов, подвоз дополнительных листов осложнен, так как многие улицы блокированы для движения из-за международного марафона, который проходит параллельно с голосованием.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Berliner Morgenpost.

"Мы сейчас немного перегружены и надеемся, что через 10-15 минут голосование продолжится", - приводит издание слова сотрудника одного из избирательных участков. Ситуация осложняется тем, что в столице ФРГ в воскресенье проходят еще и земельные выборы - берлинцы определяют новый состав Палаты депутатов (берлинский парламент).