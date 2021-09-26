О нас
Report Georgia
Аудио новости

В столице Германии заканчиваются бюллетени на парламентских выборах

В столице Германии заканчиваются бюллетени на парламентских выборах Нехватка бюллетеней на ряде избирательных участков возникла в Берлине во время проходящих в воскресенье парламентских выборов, подвоз дополнительных листов осложнен, так как многие улицы блокированы для движения из-за международного марафона, который прох
Другие страны
26 сентября 2021 г. 18:22
В столице Германии заканчиваются бюллетени на парламентских выборах

Нехватка бюллетеней на ряде избирательных участков возникла в Берлине во время проходящих в воскресенье парламентских выборов, подвоз дополнительных листов осложнен, так как многие улицы блокированы для движения из-за международного марафона, который проходит параллельно с голосованием.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Berliner Morgenpost.

"Мы сейчас немного перегружены и надеемся, что через 10-15 минут голосование продолжится", - приводит издание слова сотрудника одного из избирательных участков. Ситуация осложняется тем, что в столице ФРГ в воскресенье проходят еще и земельные выборы - берлинцы определяют новый состав Палаты депутатов (берлинский парламент).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Berlində seçki bülletenləri çatışmır

Экслюзивные новости

Резидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
ФотоРезидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
24 сентября 2021 г. 13:00
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
24 сентября 2021 г. 10:50
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
23 сентября 2021 г. 12:22
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
22 сентября 2021 г. 15:09
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
21 сентября 2021 г. 14:00
Вершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
ФотоВершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
20 сентября 2021 г. 18:39
Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
ФотоУтвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
20 сентября 2021 г. 10:08
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
20 сентября 2021 г. 09:46
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 17:56
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
17 сентября 2021 г. 14:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi