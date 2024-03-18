В столице Гаити продлили комендантский час

Комендантский час в Западном департаменте Гаити, включая столицу Порт-о-Пренс, продлевается до 20 марта.

Комендантский час в Западном департаменте Гаити, включая столицу Порт-о-Пренс, продлевается до 20 марта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило министерство связи страны.

"Для восстановления правопорядка и принятия необходимых мер продлевается комендантский час на всей территории департамента с воскресенья 17 марта по среду 20 марта.

Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки заявили, что намерены воспрепятствовать возвращению премьера к руководству страной. В связи с напряженной обстановкой в стране было объявлено чрезвычайное положение, а Анри позднее сообщил о решении уйти в отставку.