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В столице Гаити продлили комендантский час

В столице Гаити продлили комендантский час Комендантский час в Западном департаменте Гаити, включая столицу Порт-о-Пренс, продлевается до 20 марта.
Другие страны
18 марта 2024 г. 13:27
В столице Гаити продлили комендантский час

Комендантский час в Западном департаменте Гаити, включая столицу Порт-о-Пренс, продлевается до 20 марта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило министерство связи страны.

"Для восстановления правопорядка и принятия необходимых мер продлевается комендантский час на всей территории департамента с воскресенья 17 марта по среду 20 марта.

Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки заявили, что намерены воспрепятствовать возвращению премьера к руководству страной. В связи с напряженной обстановкой в стране было объявлено чрезвычайное положение, а Анри позднее сообщил о решении уйти в отставку.

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Версия на английском языке Haiti extends curfew due to gang violence

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