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    На Филиппинах при перестрелке убит охранник президента - ОБНОВЛЕНО

    Инцидент произошел в парке рядом с дворцом Малакананг

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В результате перестрелки у резиденции президента Филиппин Родриго Дутерте погиб один из его охранников. Как сообщает Report cо ссылкой на Reuters, об этом заявили в службе безопасности президента страны.

    Погибший охранник получил огнестрельное ранение в живот. 

    *** 08:17

    На Филиппинах неизвестный устроил стрельбу рядом с резиденцией президента Родриго Дутерте в Маниле.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в парке рядом с дворцом Малакананг.

    В результате ЧП ранен один человек.

    Самого лидера государства на момент случившегося в резиденции не было.

    Сотрудники правопорядка города выясняют все обстоятельства случившегося.

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