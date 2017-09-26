На Филиппинах при перестрелке убит охранник президента - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В результате перестрелки у резиденции президента Филиппин Родриго Дутерте погиб один из его охранников. Как сообщает Report cо ссылкой на Reuters, об этом заявили в службе безопасности президента страны.
Погибший охранник получил огнестрельное ранение в живот.
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На Филиппинах неизвестный устроил стрельбу рядом с резиденцией президента Родриго Дутерте в Маниле.
Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в парке рядом с дворцом Малакананг.
В результате ЧП ранен один человек.
Самого лидера государства на момент случившегося в резиденции не было.
Сотрудники правопорядка города выясняют все обстоятельства случившегося.
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