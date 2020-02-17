В столице ДР Конго пятнадцать человек погибли в ДТП

По предварительным данным, пятнадцать человек погибли и по меньшей мере 40 пострадали в результате крупного ДТП в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,об этом сообщает радиостанция Radio Okapi со ссылкой на минздрав.

Авария произошла в воскресенье недалеко от Университета Киншасы. Водитель грузовика, груженного камнем, потерял управление и врезался в другие машины и мотоциклы, сбил несколько пешеходов.

Министр здравоохранения ДРК Этени Лонгондо заявил, что 14 погибших в результате аварии были помещены в морг центра "Университетские клиники Киншасы". Он прибыл в медцентр, где посетил некоторых пострадавших - около 40 человек.