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В столице ДР Конго демонстранты атаковали здание миссии ООН

В столице ДР Конго демонстранты атаковали здание миссии ООН Здание миссии ООН в столице Демократической Республики Конго (ДРК) городе Киншаса подверглось нападению демонстрантов.
Другие страны
28 января 2025 г. 22:58
В столице ДР Конго демонстранты атаковали здание миссии ООН

Здание миссии ООН в столице Демократической Республики Конго (ДРК) городе Киншаса подверглось нападению демонстрантов.

Как передает Report, об этом сообщило Reuters.

По данным агентства, одновременно демонстрации состоялись перед зданиями посольств Бельгии, Кении, Нидерландов, Руанды, США, Уганды и Франции.

Акции прошли в знак протеста против бездействия, по мнению демонстрантов, правительств этих государств в отношении повстанческой группировки "Движение 23 марта" (M23), отряды которой при поддержке руандийской армии вошли в город Гома. Протестующие жгли перед посольствами автомобильные покрышки, забрасывали здания камнями и кусками бетона от обитых оград миссий, говорится в сообщении.

Официальные лица из Бельгии и Франции сообщили о пожарах в их дипломатических миссиях. Особенно пострадало посольство Уганды, которую некоторые конголезцы обвиняют в симпатиях к ряду повстанческих группировок, действующих на востоке ДРК. Сотрудник МИД Уганды сообщил о разграблении и разгроме помещений посольства.

Полиция применила спецсредства для разгона протестующих. Правительство ДРК объявило, что беспорядки перед зданиями посольств пресечены и на их охрану направлены дополнительные подразделения силовиков.

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