В столице ДР Конго демонстранты атаковали здание миссии ООН

Здание миссии ООН в столице Демократической Республики Конго (ДРК) городе Киншаса подверглось нападению демонстрантов.

Здание миссии ООН в столице Демократической Республики Конго (ДРК) городе Киншаса подверглось нападению демонстрантов.

Как передает Report , об этом сообщило Reuters.

По данным агентства, одновременно демонстрации состоялись перед зданиями посольств Бельгии, Кении, Нидерландов, Руанды, США, Уганды и Франции.

Акции прошли в знак протеста против бездействия, по мнению демонстрантов, правительств этих государств в отношении повстанческой группировки "Движение 23 марта" (M23), отряды которой при поддержке руандийской армии вошли в город Гома. Протестующие жгли перед посольствами автомобильные покрышки, забрасывали здания камнями и кусками бетона от обитых оград миссий, говорится в сообщении.

Официальные лица из Бельгии и Франции сообщили о пожарах в их дипломатических миссиях. Особенно пострадало посольство Уганды, которую некоторые конголезцы обвиняют в симпатиях к ряду повстанческих группировок, действующих на востоке ДРК. Сотрудник МИД Уганды сообщил о разграблении и разгроме помещений посольства.

Полиция применила спецсредства для разгона протестующих. Правительство ДРК объявило, что беспорядки перед зданиями посольств пресечены и на их охрану направлены дополнительные подразделения силовиков.