​В столице Дании прогремел мощный взрыв

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Мощный взрыв произошел у здания налоговой инспекции в Копенгагене, утром место взрыва посетил министр налоговой политики Дании Мортен Бёдсков, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным полиции, взрыв произошел около 22.00 вечера по местному времени. В момент происшествия в здании находились два человека, никто из них не пострадал. Взрывом повредило фасад здания.

М.Бёдсков назвал происшествие "очень серьезным". В настоящее время полиция устанавливает виновных.