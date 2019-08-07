​В столице Дании прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел у здания налоговой инспекции в Копенгагене, утром место взрыва посетил министр налоговой политики Дании Мортен Бёдсков, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Согласно данным полиции, взрыв произошел около 22.00 вечера по местному времени. В момент происшествия в здании находились два человека, никто из них не пострадал. Взрывом повредило фасад здания.
М.Бёдсков назвал происшествие "очень серьезным". В настоящее время полиция устанавливает виновных.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости