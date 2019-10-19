В столице Чили введено чрезвычайное положение из-за протестов

Президент Чили Себастьян Пиньера ввел чрезвычайное положение в столице страны из-за протестов, вызванных повышением стоимости проезда в метро, которые переросли в беспорядки, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Дорогие соотечественники, в связи с множественными и серьезными актами вандализма в отношении станций метро... я объявил чрезвычайное положение в провинциях Сантьяго и Чакабуко, а также в коммунах Пуэнте-Альто и Сан-Бернардо", - сказал глава государства в видеообращении, которое транслировалось в его Twitter.

Отметим, что протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара США) до максимума в 850 песо (1,2 доллара США). По данным полиции на 17 октября, было задержано более 130 человек. Участники беспорядков нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее 10 автобусов.

Из-за протестов метро Сантьяго будет закрыто на выходных.