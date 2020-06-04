​В столице Чили продлили карантин

Власти Чили объявили о продлении карантина в столице страны, введенного из-за распространения COVID-19, еще на неделю - до 12 июня.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава минздрава страны Хайме Маньялич. Выступление транслировалось в Twitter.

"Исследования показывают, что передвижения в столичном регионе снизились лишь на 30% от обычного уровня, многие нарушают комендантский час", - сказал он.

"Мы не поменяем ничего в карантине, продлим его еще на неделю в Сантьяго", - добавил министр.

Напомним, что Чили ввела карантин в Сантьяго 15 мая. Текущий карантин действует до 5 июня. До этого власти вводили ограничения лишь в отдельных районах. В столице зарегистрировано 80% всех заражений коронавирусом.