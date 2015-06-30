В столице Чада арестован один из лидеров группировки "Боко Харам"

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Один из лидеров радикальной группировки "Боко Харам" был арестован силами безопасности Чада в столице страны Нджамене.

Как отмечает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на государственного обвинителя Алхассима Хамиса.

По данным агентства, арестованный Баана Фанай по прозвищу Махамат Мустафа занимался координацией транспортировок оружия между Нигерией, Камеруном и Чадом.

"Силы безопасности арестовали его после ожесточенного сопротивления. Баана Фанай, который был арестован вместе с двумя другими террористами, отвечал за покупку оружия и вербовку боевиков в группировку "Боко Харам", - цитирует агентство Хамиса. Также сообщается, что во время обыска в доме террориста представителям сил безопасности Чада удалось обнаружить большую партию оружия, а также документы, написанные на арабском лидером "Боко Харам" Абубакаром Шекау.

Как сообщает агентство со ссылкой на официальный источник, арест Фаная привел к дому, в котором укрывались еще семь террористов. Когда полицейские попытались войти в здание, пять боевиков привели в действие взрывчатку. В результате взрыва погибли шесть террористов и пять офицеров полиции. "Была обнаружена местная фабрика по производству взрывчатки и других видов оружия", - говорится в сообщении.