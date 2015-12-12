В столице Бурунди в результате нападения на военные базы погибли 87 человек

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Тела по меньшей мере 87 человек, в том числе восьми сотрудников сил безопасности страны, обнаружены в Бужумбуре, столице Бурунди, после того как 11 декабря были совершены нападения на военные базы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AP.

В пятницу около 30 боевиков атаковали три военные базы в Бужумбуре и один объект за пределами города. 12 нападавших были ликвидированы, еще 20 задержаны. Власти страны заявили, что атаковавшие хотели захватить партию оружия для последующей попытки организации побега заключенных из тюрем. Однако впоследствии в МИД РФ сообщили, что боевые столкновения были частью "предпринятой группой военных попытки осуществления антиправительственного мятежа".

Столкновения в Бужумбуре происходят с апреля текущего года, когда президент страны Пьер Нкурунзиза объявил о планах идти на третий срок. В беспорядках погибли более 240 человек.