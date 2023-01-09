В столице Бразилии объявлен режим ЧС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил режим ЧС в столице государства из-за массовых беспорядков.
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Он подчеркнул, что режим ЧС будет действовать до конца января.
Бразильский лидер также пообещал наказать вандалов, которые участвуют в беспорядках в Бразилиа.
На фоне протестов распространилось видео, на котором видно как вертолет военной полиции Федерального округа Бразилии начал сбрасывать на протестующих шумовые и световые гранаты. Также воздушное судно распыляет над ними слезоточивый газ.