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В столице Бразилии объявлен режим ЧС

В столице Бразилии объявлен режим ЧС Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил режим ЧС в столице государства из-за массовых беспорядков.
Другие страны
9 января 2023 г. 01:27
В столице Бразилии объявлен режим ЧС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил режим ЧС в столице государства из-за массовых беспорядков.

Как передает Report со ссылкой на "РЕН-ТВ", соответствующее заявление он сделал в ходе своего выступления.

Он подчеркнул, что режим ЧС будет действовать до конца января.

Бразильский лидер также пообещал наказать вандалов, которые участвуют в беспорядках в Бразилиа.

На фоне протестов распространилось видео, на котором видно как вертолет военной полиции Федерального округа Бразилии начал сбрасывать на протестующих шумовые и световые гранаты. Также воздушное судно распыляет над ними слезоточивый газ.

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