О нас

В столице Бангладеш полиция арестовала более 1,6 тыс. человек на акции протеста

В столице Бангладеш полиция арестовала более 1,6 тыс. человек на акции протеста Полиция столицы Бангладеш Дакки арестовала более 1,6 тыс. человек после крупной акции протеста оппозиции 28 октября, сопровождавшейся стычками с правоохранителями.
Другие страны
8 ноября 2023 г. 02:50
В столице Бангладеш полиция арестовала более 1,6 тыс. человек на акции протеста

Полиция столицы Бангладеш Дакки арестовала более 1,6 тыс. человек после крупной акции протеста оппозиции 28 октября, сопровождавшейся стычками с правоохранителями.

Как передает Report, об этом сообщила газета Dhaka Tribune со ссылкой на полицию.

28 октября в Дакке прошла масштабная акция протеста оппозиционной Национальной партии Бангладеш (BNP), в ходе беспорядков погибли минимум два человека, в том числе полицейский. Сразу после этого полиция начала задерживать участников акции, преимущественно активистов BNP, в том числе из числа руководителей этой партии.

По данным Dhaka Tribune, полиция зарегистрировала 112 заявлений, связанных с беспорядками 28 октября и в последующие дни. Четверть из них были поданы 28-29 октября, но заявления продолжали поступать и в последующие дни, вплоть до 6 ноября.

В Бангладеш в январе 2024 года пройдут всеобщие выборы, на которых премьер-министр Шейх Хасина намерена добиваться переизбрания. BNP летом начала активную кампанию уличных протестов, требуя отставки Хасины еще до выборов, утверждая, что только так можно гарантировать свободное и честное голосование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dəkkə polisi müxalifətin etirazından sonra 1600-dən çox adamı həbs edib

Самое важное

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
ВидеоМехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2023 г. 00:11
В Азербайджане отмечается третья годовщина Победы в Отечественной войне
В Азербайджане отмечается третья годовщина Победы в Отечественной войне
8 ноября 2023 г. 00:00
Минуло три года со дня освобождения города Шуша от оккупации
Минуло три года со дня освобождения города Шуша от оккупации
8 ноября 2023 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Иса булагы в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Иса булагы в Шуше
7 ноября 2023 г. 23:28
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Yasəmən в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Yasəmən в Шуше
7 ноября 2023 г. 23:10
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы
7 ноября 2023 г. 21:31
Награждены военнослужащие Вооруженных сил и сотрудники Министерства внутренних дел
Награждены военнослужащие Вооруженных сил и сотрудники Министерства внутренних дел
7 ноября 2023 г. 21:26
Мехрибан Алиева поделилась фотографиями из поездки в Шушу
ФотоМехрибан Алиева поделилась фотографиями из поездки в Шушу
7 ноября 2023 г. 19:29
Президент Азербайджана и первая леди совершили поездку в Шушу
ФотоПрезидент Азербайджана и первая леди совершили поездку в Шушу
7 ноября 2023 г. 17:30
L'Opinion: Азербайджан считает возвращение бывших жителей Карабаха первостепенной задачей
L'Opinion: Азербайджан считает возвращение бывших жителей Карабаха первостепенной задачей
7 ноября 2023 г. 15:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi