В столице Аргентины в результате пожара в доме для престарелых погибли четыре человека

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, 20 получили ранения в результате пожара в доме для престарелых в аргентинской столице. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, сообщили в понедельник местные власти.

Возгорание произошло на четвертом этаже здания, в котором проживали примерно 30 человек. По имеющейся информации, пожилые люди в этот момент находились на попечении всего лишь одного санитара. Пострадавшие доставлены в различные больницы города, где им оказывается медицинская помощь. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии.