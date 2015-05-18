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    В столице Аргентины в результате пожара в доме для престарелых погибли четыре человека

    Ранения получили около 20 человек

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, 20 получили ранения в результате пожара в доме для престарелых в аргентинской столице. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, сообщили в понедельник местные власти.

    Возгорание произошло на четвертом этаже здания, в котором проживали примерно 30 человек. По имеющейся информации, пожилые люди в этот момент находились на попечении всего лишь одного санитара. Пострадавшие доставлены в различные больницы города, где им оказывается медицинская помощь. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

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