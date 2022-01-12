В столице Аргентины из-за жары произошло массовое отключение электричества

Несколько районов аргентинской столицы Буэнос-Айреса остались без электричества из-за перегрузки сети вследствие жары.
Как передает Report со ссылкой на
Без света остались более 700 тыс. жителей. Страница государственного регулятора, на которой публикуется соответствующая информация, сейчас недоступна.
По данным газеты, из-за отключения электричества были вынуждены прервать работу центры по тестированию и вакцинации от коронавируса.
Перебои начались после того, как температура воздуха в столице поднялась выше 34 градусов. В настоящее время в городе 37 градусов жары.