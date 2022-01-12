В столице Аргентины из-за жары произошло массовое отключение электричества

Несколько районов аргентинской столицы Буэнос-Айреса остались без электричества из-за перегрузки сети вследствие жары.

Несколько районов аргентинской столицы Буэнос-Айреса остались без электричества из-за перегрузки сети вследствие жары.

Как передает Report со ссылкой на La Nación , нарушена работа светофоров, наблюдаются перебои с мобильной связью.

Без света остались более 700 тыс. жителей. Страница государственного регулятора, на которой публикуется соответствующая информация, сейчас недоступна.

По данным газеты, из-за отключения электричества были вынуждены прервать работу центры по тестированию и вакцинации от коронавируса.

Перебои начались после того, как температура воздуха в столице поднялась выше 34 градусов. В настоящее время в городе 37 градусов жары.