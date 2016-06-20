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    В столице Афганистана взорван микроавтобус, есть погибшие

    Ответственность за нападение взяло на себя движение Талибан

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В столице Афганистана Кабуле взорван микроавтобус, в результате погибли по меньшей мере 14 человек, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

    По информации полиции, нападение совершил смертник. Взрыв произошел на автодороге, соединяющей Кабул с Джелалабадом - центром восточной провинции Нангархар, граничащей с Пакистаном.

    В микроавтобусе находились сотрудники охранной компании из Непала и Афганистана.

    Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".

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