В столице Афганистана взорван микроавтобус, есть погибшие

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В столице Афганистана Кабуле взорван микроавтобус, в результате погибли по меньшей мере 14 человек, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

По информации полиции, нападение совершил смертник. Взрыв произошел на автодороге, соединяющей Кабул с Джелалабадом - центром восточной провинции Нангархар, граничащей с Пакистаном.

В микроавтобусе находились сотрудники охранной компании из Непала и Афганистана.

Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".