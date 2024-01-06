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В столице Афганистана произошел взрыв, есть погибшие

В столице Афганистана произошел взрыв, есть погибшие Представитель местной полиции Халид Задран сообщил, что взрыв произошел в столичном районе Дашт-э-Барчи, который известен как анклав шиитской хазарейской общины.
Другие страны
6 января 2024 г. 22:35
В столице Афганистана произошел взрыв, есть погибшие

Два человека погибли и еще 14 получили ранения в результате взрыва в автобусе в столице Афганистана Кабуле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AFP.

Представитель местной полиции Халид Задран сообщил, что взрыв произошел в столичном районе Дашт-э-Барчи.

"По предварительной информации, к сожалению, двое мирных жителей, находившихся в автобусе, погибли и еще 14 получили ранения. - сказал Задран. - Пострадавшие были доставлены в больницы, полиция расследует инцидент".

Ранее, в ноябре, по меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в автобусе в Дашт-э-Барчи, ответственность за который взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

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