В столице Афганистана предотвращена серия терактов

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана предотвратили минувшей ночью серию взрывов, которую террористы-смертники собирались провести в Кабуле. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, представители афганской полиции заявили, что боевики планировали организовать скоординированное нападение на несколько важных объектов в столице. Подробности выясняются в ходе начатого расследования.

Представитель полиции Хашмата Станикзая заявил, что по результатам совместной операции сил безопасности и полиции в квартале Баграми задержаны 17 террористов, изъяты пояса смертников, снаряженные взрывчаткой. Ликвидирован один террорист-смертник.

Среди сил правопорядка потерь нет. Идет зачистка территории.