В Стокгольме женщина бросилась тушить горящий Коран на акции у посольства Ирана

Неизвестная женщина попыталась потушить горящий Коран во время акции сожжения священной книги в Стокгольме, организованной иракским мигрантом Салваном Момикой.

Неизвестная женщина попыталась потушить горящий Коран во время акции сожжения священной книги в Стокгольме, организованной иракским мигрантом Салваном Момикой.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом пишет шведская газета Aftonbladet.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов Швеции взяли женщину под стражу. Она бросилась с огнетушителем к демонстрантам и попыталась потушить горящую книгу.

17 августа издание сообщало, что правоохранители разрешили провести в Стокгольме новую акцию протеста с сожжением Корана у иранского посольства.