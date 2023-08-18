О нас

В Стокгольме женщина бросилась тушить горящий Коран на акции у посольства Ирана

В Стокгольме женщина бросилась тушить горящий Коран на акции у посольства Ирана Неизвестная женщина попыталась потушить горящий Коран во время акции сожжения священной книги в Стокгольме, организованной иракским мигрантом Салваном Момикой.
Другие страны
18 августа 2023 г. 16:54

Неизвестная женщина попыталась потушить горящий Коран во время акции сожжения священной книги в Стокгольме, организованной иракским мигрантом Салваном Момикой.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом пишет шведская газета Aftonbladet.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов Швеции взяли женщину под стражу. Она бросилась с огнетушителем к демонстрантам и попыталась потушить горящую книгу.

17 августа издание сообщало, что правоохранители разрешили провести в Стокгольме новую акцию протеста с сожжением Корана у иранского посольства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
14 августа 2023 г. 14:50
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
11 августа 2023 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi