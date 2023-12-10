В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий

Король Швеции Карл XVI Густав вручил в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.

Король Швеции Карл XVI Густав вручил в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.

Как сообщает Report, 10 лауреатов награды приняли из рук монарха дипломы и золотые медали.

Открывшая церемонию председатель правления Нобелевского фонда Астрид Сёдерберг Виддинг отметила, что посредством свободных фундаментальных исследований наука расширяет границы человеческих знаний, обеспечивая готовность к неожиданным и непредсказуемым будущим событиям. Она подчеркнула, что "лауреаты, награждаемые сегодня вечером, свидетельствуют о силе науки и литературы".

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2023 года стали американо-венгерская ученая Каталин Карико и американец Дрю Вайсман за "открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19". Премия по физике присуждена франко-американцу Пьеру Агостини, венгеро-австрийскому ученому Ференцу Краусу и француженке Анн Л’Юилье "за экспериментальные методы, которые продуцируют аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи". В области химии награду получат американцы Мунги Бавенди и Луис Брюс, а также советский и российский физик Алексей Екимов. Брюс и Екимов независимо друг от друга синтезировали квантовые точки, а Бавенди сыграл важную роль в дальнейшем изучении свойств этих наноструктур.

Нобелевская премия в области литературы 2023 года присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе за "его новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое". Лауреатом премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стала американская исследовательница Клаудиа Голдин "за улучшение понимания роли женщин на рынке труда".