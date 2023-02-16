О нас

В Стокгольме не разрешили новую акцию с сожжением Корана

В Стокгольме не разрешили новую акцию с сожжением Корана Полиция Стокгольма отказала в разрешении на проведение акции с сожжением Корана перед посольством Ирака.
Другие страны
16 февраля 2023 г. 18:00
В Стокгольме не разрешили новую акцию с сожжением Корана

Полиция Стокгольма отказала в разрешении на проведение акции с сожжением Корана перед посольством Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщает телеканал SVT.

"В целом, по оценке полиции безопасности, количество акций с сожжением Корана увеличилось, и в краткосрочной перспективе в будущем угроза нападений на Швецию и на шведские интересы может вырасти", - говорится в решении полиции по поводу акции, которая должна была состояться в понедельник.

На прошлой неделе полиция Стокгольма также не разрешила проводить новую акцию с сожжением Корана перед посольством Турции. Группа Apallarkerna, подававшая заявку на демонстрацию, выступает против вступления Швеции в НАТО, и акция была бы способом саботировать процесс. Полиция безопасности ранее отметила рост числа террористических угроз против королевства после подобных демонстраций.

В конце января между Турцией и Швецией разгорелся скандал из-за сожжения Корана возле турецкого посольства в Стокгольме. Вслед за этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после этой и других акций в Стокгольме Швеции не стоит ждать от Анкары поддержки ее заявки на вступление в НАТО.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Парламент Молдовы утвердил правительство Дорина Речана
Парламент Молдовы утвердил правительство Дорина Речана
16 февраля 2023 г. 18:41
Байден не планирует посещение других стран после визита в Польшу
Байден не планирует посещение других стран после визита в Польшу
16 февраля 2023 г. 18:27
Глава МИД Турции: Швеция не до конца выполнила условия меморандума
Глава МИД Турции: Швеция не до конца выполнила условия меморандума
16 февраля 2023 г. 14:40
В торговом центре в Техасе произошла стрельба, есть погибший и раненые
В торговом центре в Техасе произошла стрельба, есть погибший и раненые
16 февраля 2023 г. 07:39
Кандидат в премьеры Молдовы представил состав нового правительства
Кандидат в премьеры Молдовы представил состав нового правительства
16 февраля 2023 г. 06:48
СМИ: советник Байдена по КНР уходит с поста после ситуации с аэростатами
СМИ: советник Байдена по КНР уходит с поста после ситуации с аэростатами
16 февраля 2023 г. 06:32
В США падает поддержка продолжения военной и финансовой помощи Украине
В США падает поддержка продолжения военной и финансовой помощи Украине
16 февраля 2023 г. 06:09
Два человека погибли в результате крушения военного вертолета в США
Два человека погибли в результате крушения военного вертолета в США
16 февраля 2023 г. 05:17
Власти США и Ирана намерены обменяться заключенными
Власти США и Ирана намерены обменяться заключенными
16 февраля 2023 г. 04:28
В Twitter разрешили размещать рекламу марихуаны
В Twitter разрешили размещать рекламу марихуаны
16 февраля 2023 г. 04:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi