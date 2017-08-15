В Стокгольме неизвестный открыл стрельбу

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, произошедшей во вторник в микрорайоне Эстберга на юге Стокгольма.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает столичная полиция.

"Поступило предупреждение о возможной стрельбе на площади Эстберга. На месте обнаружили двух человек с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении для прессы.

Как рассказали газете Dagens Nyheter находившиеся на месте очевидцы, стреляли, судя по всему, из автоматического оружия. Одному из пострадавших 25-30 лет и в него стрелял неизвестный в бронежилете, когда он вышел из припаркованной машины. Другой пострадавший находился, приблизительно, в двухстах метрах от первого получившего ранения.

По данным из полиции, двое раненых известны правоохранительным органам по связям с криминальными структурами, сообщает шведское издание.