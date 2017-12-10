В Стокгольме наградили лауреатов Нобелевской премии за 2017 год

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Церемония награждения Нобелевскими премиями за 2017 год по литературе, в области медицины или физиологии, физики, химии, а также экономики, учрежденной в память об Альфреде Нобеле, завершилась в Концертном зале Стокгольма.

Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости.

Из рук короля Швеции Карла XVI Густава диплом и медаль лауреатов получили британский писатель Кадзуо Исигуро; профессора из США Джефри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг, ставшие обладателями награды по физиологии или медицине; трое физиков — работающий в США выходец из Германии Райнер Вайсс, а также американские профессора Барри Бэриш и Кип Торн; обладатели награды по химии — работающий в США выходец из Германии Йоахим Франк, Жак Дебуши (Швейцария) и Ричард Хендерсен (Великобритания); профессор Ричард Талер (США) — обладатель премии по экономике, учрежденной в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком.

Сумма Нобелевских премий в каждой из номинаций в этом году составила 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США).