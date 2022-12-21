В Стэнфордском университете рекомендовали не называть граждан США американцами

Специалисты Стэнфордского университета (штат Калифорния) предложили отказаться от использования на своих ресурсах слова "американец" применительно к гражданам США.

Специалисты Стэнфордского университета (штат Калифорния) предложили отказаться от использования на своих ресурсах слова "американец" применительно к гражданам США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета New York Post , ссылаясь на рекомендации специалистов университета.

Как указывает издание, в мае на базе вуза была подготовлена инициатива, направленная на искоренение такой терминологии (Elimination of Harmful Language Initiative, EHLI). В понедельник был опубликован список слов, не рекомендованных к использованию на онлайн-ресурсах университета.

Среди прочего специалисты вуза рекомендовали отказаться от использования неточного, по их мнению, слова "американец" применительно к американским гражданам. Это слово "обычно используется для обозначения жителей Соединенных Штатов, за счет чего создается впечатление, будто США являются наиболее важным государством в американском регионе", отметили авторы перечня. Представители вуза предложили использовать в этом контексте словосочетание "гражданин США".

В список на 13 страницах вошли слова и понятия, дающие, по мнению авторов, негативные оценки тем или иным категориям людей. В общей сложности в перечне выделены 10 категорий нежелательных к употреблению слов.

Так, в университете предложили отказаться от слова "иммигрант" в пользу словосочетания "иммигрировавший человек" или понятия "негражданин". Отказаться, по мнению авторов списка, следует от использования слова "племя" (tribe) применительно к группе друзей или семье, поскольку оно исторически обозначает коренные народы. Это же касается и слова "ребята" (guys) применительно к группе людей, состоящей не только из представителей мужского пола, более корректным назван термин "народ" (folks).

Афроамериканцев составители списка предлагают называть "черными", отмечая, что выбор в пользу того или иного варианта следует делать, исходя из личных предпочтений человека, о котором идет речь. Аналогичной логики авторы предлагают придерживаться относительно местоимения "он", которое в случае необходимости предлагается заменять на "они" или вовсе отказаться от него в пользу имени конкретного человека. Авторы признают, что полностью искоренить "пагубную терминологию" на ресурсах университета "может оказаться невозможно".