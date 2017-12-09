В Ставрополе ликвидированы трое вооруженных преступников - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Силовики ликвидировали трех вооруженных преступников в Ставрополе, которые планировали совершение террористических актов в местах массового пребывания людей.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона в субботу.
"Преступники были ликвидированы", - сказал собеседник.
По данным УФСБ, преступники были заблокированы в частном жилом доме. "Угроза жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам граждан ликвидирована. Потерь среди гражданского населения и участников КТО нет", - отмечают в пресс-службе.
По факту происшествия продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Режим КТО, введенный ранее, отменен с 4:30 мск.
Как сообщал ТАСС, режим КТО на части территории Ставрополя был введен в целях предотвращения теракта в 00:30 мск в субботу.
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В частном доме в Ставрополе заблокирована группа бандитов.
Как передает Report со ссылкой на РТ, об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
"В Ставрополе в частном доме заблокирована группа бандитов. Заблокированным в доме бандитам предложено сложить оружие и сдаться властям", - приводит сообщение РТ.
Ранее стало известно, что с 00:30 мск в одной из частей Ставрополя действует режим КТО. По словам источника, режим КТО был введён для предотвращения террористического акта.
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