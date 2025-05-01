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В Стамбуле задержали почти 300 человек за попытку провести первомайские акции в неразрешенных местах

В Стамбуле задержали почти 300 человек за попытку провести первомайские акции в неразрешенных местах Правоохранительные органы турецкого города Стамбула задержали почти 300 человек за попытку организации не санкционированных властями стихийных акций.
Другие страны
1 мая 2025 г. 14:57
В Стамбуле задержали почти 300 человек за попытку провести первомайские акции в неразрешенных местах

Правоохранительные органы города Стамбула задержали почти 300 человек за попытку организации не санкционированных властями стихийных акций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Ассоциации современных юристов.

Отмечается что администрация турецкого города приняла усиленные меры безопасности в районах, прилегающих к центральной площади Таксим, чтобы не допустить проведения на ней неразрешенных первомайских манифестаций.

Стамбульские власти разрешили провести профсоюзам первомайские манифестации лишь в двух районах в азиатской части Стамбула - Кадыкей и Картал. В обеспечении безопасности в День труда и солидарности, который отмечается 1 мая в Турции, задействовано порядка 40 тыс. полицейских.

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