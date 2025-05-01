В Стамбуле задержали почти 300 человек за попытку провести первомайские акции в неразрешенных местах

Правоохранительные органы турецкого города Стамбула задержали почти 300 человек за попытку организации не санкционированных властями стихийных акций.

Правоохранительные органы города Стамбула задержали почти 300 человек за попытку организации не санкционированных властями стихийных акций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Ассоциации современных юристов.

Отмечается что администрация турецкого города приняла усиленные меры безопасности в районах, прилегающих к центральной площади Таксим, чтобы не допустить проведения на ней неразрешенных первомайских манифестаций.

Стамбульские власти разрешили провести профсоюзам первомайские манифестации лишь в двух районах в азиатской части Стамбула - Кадыкей и Картал. В обеспечении безопасности в День труда и солидарности, который отмечается 1 мая в Турции, задействовано порядка 40 тыс. полицейских.