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В Стамбуле ввели ограничения на использование воды

В Стамбуле ввели ограничения на использование воды Власти Стамбула временно прекратили подачу воды для орошения садов и газонов 15 тыс. клиентов из-за критической ситуации с водными ресурсами в мегаполисе.
Другие страны
30 августа 2023 г. 19:36
В Стамбуле ввели ограничения на использование воды

Власти Стамбула временно прекратили подачу воды для орошения садов и газонов 15 тыс. клиентов из-за критической ситуации с водными ресурсами в мегаполисе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее уведомление разослало абонентам Стамбульское управление водоснабжения и канализации. Чиновники отметили, что ситуация с наполняемостью водохранилищ в настоящее время достаточно критическая, и у властей есть право ограничивать подачу воды для части клиентов, если есть риски перебоев с обеспечением граждан питьевой и технической водой.

Среднесуточное потребление воды в Стамбуле достигло 3,5 млн куб. м. Из 7 млн клиентов управления 15,6 тыс. абонентов - жилые дома и компании - используют воду для орошения, полива внутренних садов и газонов. В среднем они потребляли около 100 тыс. куб. м в месяц, но в последнее время эта цифра выросла до 800 тыс. куб. м в месяц, что потенциально может создать проблемы с обеспечением первичных нужд 16-миллионного стамбульского населения в воде. Поэтому и было принято решение временно не поставлять им воду для ландшафтного орошения.

Среднесуточное потребление воды в мегаполисе сейчас выше показателей нескольких предыдущих лет. А уровень наполняемости водохранилищ составляет в среднем 29%. По данным мэрии, меньше всего воды - 3,84% от нормы - осталось в водохранилище Пабучдере в европейской части города. При норме в 868,7 млн куб. м воды ее запасы в водохранилищах Стамбула уменьшились до 258 млн куб. м. Власти называют ситуацию критической.

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