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В Стамбуле возведут около 1 млн сейсмостойких домов

В Стамбуле возведут около 1 млн сейсмостойких домов Порядка 1 млн сейсмостойких домов планируется возвести в Стамбуле в рамках проекта реновации в течение нескольких лет.
Другие страны
28 декабря 2023 г. 23:21
В Стамбуле возведут около 1 млн сейсмостойких домов

Порядка 1 млн сейсмостойких домов планируется возвести в Стамбуле в рамках проекта реновации в течение нескольких лет.

Как передает Report, об этом сообщил министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки в эфире телеканала CNN Turk.

Переселять в них будут жителей районов, которые входят в зону риска и могут сильно пострадать при возможном землетрясении.

"В Стамбуле определены 12 резервных районов, где будет возводиться новое жилье. В течение нескольких лет мы планируем построить в них около 1 млн сейсмостойких домов", - сказал он.

По словам Озхасеки, в Стамбуле порядка 1,5 млн домов из 7,5 млн считаются опасными для проживания и в первую очередь необходимо расселить 600 тыс. из них.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 23 декабря о начале реализации программы реновации в рамках подготовки Стамбула к возможному землетрясению. Сейсмологи предупреждают о возможности землетрясения в районе Стамбула магнитудой 7 и выше.

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