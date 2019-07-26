​В Стамбуле выставлен на продажу особняк Джонсонов за 95 млн. долларов

В Стамбуле выставлен на продажу семейный особняк Джонсонов, сообщает Report со ссылкой на турецкое издание Daily Sabah.

Согласно информации, в этом доме ранее жил прадед нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — журналист и политик Аль Кемаль.

Особняк, стоимость которого оценивается в 6 млрд. рублей (95 млн. долларов), считается одним из самых дорогих в мире и является самым большим домом на побережье Босфора.

Здание спроектировано известным французско-турецким архитектором Александром Валлэри. В доме расположено 23 спальни и восемь ванных комнат.