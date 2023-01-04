В Стамбуле в феврале пройдет международная конференция по газу

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез подтвердил планы проведения в феврале в Стамбуле международной конференции с участием потребителей и поставщиков газа в Европу.

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез подтвердил планы проведения в феврале в Стамбуле международной конференции с участием потребителей и поставщиков газа в Европу.

Об этом Report передает со ссылкой на турецкий телеканал ТРТ.

Фатих Донмез ранее сообщал, что на предстоящей встрече планируется обсудить вопрос создания на турецкой территории энергетического центра (хаба) по поставкам в Европу природного газа.

По его словам, через него планируется поставлять не только российский природный газ, но и энергоносители из других стран, которые поступают в Турцию.

В настоящее время она получает голубое топливо из 12 стран. Министр также сообщал, что Турция не намерена вводить какие-либо ограничения или контроль над сделками, которые будут заключаться в рамках хаба.