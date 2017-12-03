В Стамбуле столкнулись два автобуса, пострадали около 20 человек

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Два автобуса столкнулись в Стамбуле в воскресенье, 19 человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Авария произошла около 10.15 по местному времени. На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи, все пострадавшие были госпитализированы. По данным канцелярии губернатора Стамбула, двое раненых находятся в критическом состоянии.

Местные власти сообщили, что по факту ДТП начато расследование.

Из-за аварии в городе на некоторое время было нарушено движение автобусов.