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Министры информации ОИС сегодня обсудят в Стамбуле ситуацию в Газе

Министры информации ОИС сегодня обсудят в Стамбуле ситуацию в Газе Сегодня в Стамбуле состоится внеочередная встреча министров информации стран Организации исламского сотрудничества (ОИК) касательно ситуации в секторе Газа.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 09:09
Министры информации ОИС сегодня обсудят в Стамбуле ситуацию в Газе

Сегодня в Стамбуле состоится внеочередная встреча министров информации стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) касательно ситуации в секторе Газа.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, это первая внеочередная встреча ОИС на министерском уровне.

В частности заседание посвящено борьбе с дезинформацией и обеспечению безопасности журналистов, освещающих события в Газе.

В заседании примут участие министры информации, генсек организации Хусейн Ибрахим Таха, а также представители уполномоченных в сфере борьбы с дезинформацией ведомств стран ОИС.

По итогам заседания будет принята совместная декларация.

Со дня эскалации конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года погибли по меньшей мере 130 журналистов.

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