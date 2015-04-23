В Стамбуле открылся региональный центр Программы развития ООН

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Официальное открытие регионального центра Программы развития ООН (ПРООН), который будет охватывать Европу и страны СНГ, состоялось в четверг в Стамбуле, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В сентябре 2013 года руководство ПРООН, приняв во внимание роль Стамбула как регионального центра, стратегическое партнерство с Турцией и ее растущую роль на мировой арене, приняло решение перенести региональный центр Европы и СНГ из Братиславы в Стамбул.

В торжественной церемонии открытия нового центра приняли участие заместитель генерального секретаря ООН, глава ПРООН Хелен Кларк и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Этот центр - отражение нашей многовекторной внешней политики. Турция сыграла важную роль в глобальном развитии наряду с другими странами. Сегодня мы должны сделать акцент на этих вопросах еще больше, учитывая нынешние вызовы, в том числе терроризм, расизм, исламофобию и антисемитизм", - заявил Чавушоглу.

Он отметил, что число дипломатических миссий в Турции возросло с 158 в 2002 году до 260 в настоящий момент. По словам министра, Стамбул занимает по этому показателю второе место в мире после Нью-Йорка.