Мединский и Умеров проводят встречу во дворце Чираган

В Стамбуле стартовали переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию конфликта.

Главы делегаций РФ и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят встречу тет-а-тет во дворце Чираган.

Как сообщает Report, об этом ТАСС сообщил источник.

"Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. Встреча проходит тет-а-тет", - сказал собеседник агентства.

20:19

В Стамбуле стартовали переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию конфликта.

Как сообщает Report, встреча проходит во дворце "Чираган" при участии турецкой делегации во главе с министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

Отметим, что делегацию РФ возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.