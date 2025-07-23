О нас

Мединский и Умеров проводят встречу во дворце Чираган

Мединский и Умеров проводят встречу во дворце Чираган В Стамбуле стартовали переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию конфликта.
Другие страны
23 июля 2025 г. 21:03
Мединский и Умеров проводят встречу во дворце Чираган

Главы делегаций РФ и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят встречу тет-а-тет во дворце Чираган.

Как сообщает Report, об этом ТАСС сообщил источник.

"Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. Встреча проходит тет-а-тет", - сказал собеседник агентства.

20:19

В Стамбуле стартовали переговоры российской и украинской делегаций по урегулированию конфликта.

Как сообщает Report, встреча проходит во дворце "Чираган" при участии турецкой делегации во главе с министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

Отметим, что делегацию РФ возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоMedinski və Umerov Çırağan sarayında görüş keçirir - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоThird round of Russia-Ukraine talks begins in Istanbul

Другие новости из категории

Президент Украины сообщил о подготовке к новому этапу обмена пленными с Россией
Президент Украины сообщил о подготовке к новому этапу обмена пленными с Россией
23 июля 2025 г. 20:46
Узбекистан заинтересован в участии в развитии грузинского порта Анаклия
Узбекистан заинтересован в участии в развитии грузинского порта Анаклия
23 июля 2025 г. 20:43
США начали расследование в отношении полномочий Гарварда по спонсированию виз для иностранных студентов
США начали расследование в отношении полномочий Гарварда по спонсированию виз для иностранных студентов
23 июля 2025 г. 20:22
Сирийское крыло PKK YPG отказалось сдавать оружие
Сирийское крыло PKK YPG отказалось сдавать оружие
23 июля 2025 г. 20:05
Парламент Израиля проголосовал за аннексию Западного берега реки Иордан
Парламент Израиля проголосовал за аннексию Западного берега реки Иордан
23 июля 2025 г. 20:00
Иран допускает выход из ДНЯО в случае восстановления Западом санкций
Иран допускает выход из ДНЯО в случае восстановления Западом санкций
23 июля 2025 г. 19:48
При ударах ВС РФ по Херсонской области Украины три человека погибли, девять пострадали
При ударах ВС РФ по Херсонской области Украины три человека погибли, девять пострадали
23 июля 2025 г. 19:41
Иран согласился принять техническую миссию МАГАТЭ
Иран согласился принять техническую миссию МАГАТЭ
23 июля 2025 г. 19:25
Глава ВОЗ подтвердил резкий рост смертности в Газе из-за недоедания
Глава ВОЗ подтвердил резкий рост смертности в Газе из-за недоедания
23 июля 2025 г. 19:10
Зеленский принял главу МИД Израиля в Киеве
Зеленский принял главу МИД Израиля в Киеве
23 июля 2025 г. 18:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi