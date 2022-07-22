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В Стамбуле будет создан координационный центр для организации досмотра судов с зерном

В Стамбуле будет создан координационный центр для организации досмотра судов с зерном Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр, представители которого будут организовывать досмотр судов, участвующих в вывозе зерна с территории Украины, передает Report со ссылкой на И
Другие страны
22 июля 2022 г. 19:45
В Стамбуле будет создан координационный центр для организации досмотра судов с зерном

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр, представители которого будут организовывать досмотр судов, участвующих в вывозе зерна с территории Украины, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"В соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр. Представители СКЦ будут организовывать досмотровые мероприятия судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов, а также исключения провокаций", - говорится в заявлении Шойгу.

"Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море", - заявил он.

"Безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев", - говорится в заявлении министра.

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