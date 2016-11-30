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    В США жертвами торнадо стали пять человек

    Еще четыре человека пострадали

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Жертвами торнадо, бушующего в американских штатах Алабама и Теннесси, стали пять человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс, ранее сообщалось о трех погибших в округе Джексон штата Алабама, все погибшие находились в одном мобильном доме. Еще четыре человека пострадали.

    По сообщению агентства по чрезвычайным ситуациям Теннесси, на юге штата стихия унесла жизни двух человек - мужа и жены. Еще несколько человек получили травмы.

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