​В США жертвами коронавируса стал 471 человек

Уже более 35 тысяч случаев коронавируса подтверждено в США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты федеральной и местной статистики.

По его данным, по состоянию на утро понедельника зафиксирован 35 241 случай, 471 человек скончался.

США находятся на третьем месте в мире по числу случаев инфекции после Китая и Италии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже более 294 тысяч случаев заражения в 186 странах, около 13 тысяч скончались.