США ждут от арабских стран альтернатив переселению палестинцев из Газы

Президент США Дональд Трамп ожидает от партнеров Вашингтона из числа арабских стран их предложений по сектору Газа, которые стали бы альтернативой переселению палестинцев из анклава.

Президент США Дональд Трамп ожидает от партнеров Вашингтона из числа арабских стран их предложений по сектору Газа, которые стали бы альтернативой переселению палестинцев из анклава.

Как передает Report , об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, этот вопрос обсуждался в ходе переговоров главы американской администрации с королем Иордании Абдаллой II.

"Король предпочел бы, чтобы палестинцы остались на месте, а дополнительные земли были бы использованы для нового строительства, что позволило бы создать новые рабочие места в невиданных ранее масштабах. <...> Президент по-прежнему сохраняет искреннюю приверженность идее установления мира на Ближнем Востоке. И нашим арабским партнерам в регионе поручено разработать мирный план, который будет представлен президенту", - сказала она.

Ранее иорданский монарх по итогам переговоров в Белом доме с главой вашингтонской администрации заявил, что выступает за необходимость восстановления сектора Газа после военных действий без перемещения жителей этого палестинского анклава.

Напомним, что Трамп 4 февраля на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после встречи в Белом доме объявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке.