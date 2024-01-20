В США заявили об уничтожении противокорабельной ракеты хуситов

США уничтожили одну противокорабельную ракету йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), которая была нацелена на Аденский залив.

США уничтожили одну противокорабельную ракету йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), которая была нацелена на Аденский залив.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Как отмечается, силы США нанесли удар по ракете и уничтожили ее в целях самообороны.

Напомним, что после обострения конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.