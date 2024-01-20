В США заявили об уничтожении противокорабельной ракеты хуситов

США уничтожили одну противокорабельную ракету йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), которая была нацелена на Аденский залив.
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Как отмечается, силы США нанесли удар по ракете и уничтожили ее в целях самообороны.
Напомним, что после обострения конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.