В США заявили об отсутствии плана Б в вопросе дальнейшей поддержки Украины

У Вашингтона нет плана Б в вопросе дальнейшей поддержки Украине.

У Вашингтона нет плана Б в вопросе дальнейшей поддержки Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила вице-президент США Камала Харрис.

"Есть только план А, который заключается в том, чтобы Украина получила помощь. Показателем того, где мы можем и, честно говоря, должны находится, является наличие двухпартийной поддержки помощи Киеву в обеих наших палатах Конгресса", - сказала она, выступая на пресс-конференции по завершении встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.