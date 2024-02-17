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В США заявили об отсутствии плана Б в вопросе дальнейшей поддержки Украины

В США заявили об отсутствии плана Б в вопросе дальнейшей поддержки Украины У Вашингтона нет плана Б в вопросе дальнейшей поддержки Украине.
Другие страны
17 февраля 2024 г. 19:04
В США заявили об отсутствии плана Б в вопросе дальнейшей поддержки Украины

У Вашингтона нет плана Б в вопросе дальнейшей поддержки Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила вице-президент США Камала Харрис.

"Есть только план А, который заключается в том, чтобы Украина получила помощь. Показателем того, где мы можем и, честно говоря, должны находится, является наличие двухпартийной поддержки помощи Киеву в обеих наших палатах Конгресса", - сказала она, выступая на пресс-конференции по завершении встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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