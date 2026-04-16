В США заявили о замедлении подготовки мер безопасности к ЧМ-2026 из-за шатдауна

Из-за продолжающейся приостановки финансирования Министерства внутренней безопасности США подготовка мер безопасности к чемпионату мира по футболу 2026 года замедлилась.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом на совместных слушаниях подкомитетов Сената США по ассигнованиям заявил директор Управления ситуационной осведомленности Министерства внутренней безопасности Кристофер Томни.

По его словам, все средства, предусмотренные на обеспечение безопасности турнира, уже выделены. В частности, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) распределило $625 млн, предназначенные на эти цели.

Вместе с тем Томни отметил, что из-за продолжающегося более двух месяцев шатдауна в DHS часть сотрудников была отправлена в вынужденный отпуск, что негативно сказалось на темпах подготовки и координации.

"Многие плановые мероприятия по чемпионату мира замедлились и были отложены из-за перерыва в финансировании и отправки сотрудников в отпуск", - сказал он.

Томни также указал, что ситуацию осложнил уход сотен сотрудников службы транспортной безопасности (TSA). По его словам, это ослабило взаимодействие федеральных структур с властями штатов и местными органами.

Напомним, чемпионат мира по футболу с участием 48 сборных пройдет в июне-июле 2026 года в США, Канаде и Мексике.