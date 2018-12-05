В США заявили о явной причастности саудовского принца к гибели Кашикчи

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Нет никаких сомнений в том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман замешан в убийстве журналиста Джамаля Кашикчи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава комитета по международным отношениям, сенатор-республиканец Роберт Коркер по итогам брифинга главы ЦРУ Джины Хаспел в сенате США.

"У меня ноль сомнений, что наследный принц приказал убить, контролировал убийство, знал точно, что происходило, запланировал его заранее", — сказал сенатор.

Ранее Канада ввела санкции против 17 саудовских подданных в связи с убийством Джемаля Кашикчи.