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    В США заявили о явной причастности саудовского принца к гибели Кашикчи

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Нет никаких сомнений в том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман замешан в убийстве журналиста Джамаля Кашикчи.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава комитета по международным отношениям, сенатор-республиканец Роберт Коркер по итогам брифинга главы ЦРУ Джины Хаспел в сенате США.

    "У меня ноль сомнений, что наследный принц приказал убить, контролировал убийство, знал точно, что происходило, запланировал его заранее", — сказал сенатор.

    Ранее Канада ввела санкции против 17 саудовских подданных в связи с убийством Джемаля Кашикчи.

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