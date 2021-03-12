В США заявили о ведении переговоров с Ираном

Вашингтон через ЕС ведет непрямые дипломатические переговоры с Ираном и ждет соображений Тегерана по ситуации вокруг ядерной сделки.
Как передает Report, об этом на брифинге сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Дипломатия с Ираном продолжается, но не напрямую в настоящий момент. Есть коммуникации через европейцев и других. На данном этапе мы ждем, чтобы услышать дальнейшие (соображения) от иранцев относительно того, как они хотели бы действовать дальше", - сказал он.