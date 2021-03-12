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В США заявили о ведении переговоров с Ираном

В США заявили о ведении переговоров с Ираном Вашингтон через ЕС ведет непрямые дипломатические переговоры с Ираном и ждет соображений Тегерана по ситуации вокруг ядерной сделки
Другие страны
12 марта 2021 г. 22:05
В США заявили о ведении переговоров с Ираном
Джейк Салливан

Вашингтон через ЕС ведет непрямые дипломатические переговоры с Ираном и ждет соображений Тегерана по ситуации вокруг ядерной сделки.

Как передает Report, об этом на брифинге сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Дипломатия с Ираном продолжается, но не напрямую в настоящий момент. Есть коммуникации через европейцев и других. На данном этапе мы ждем, чтобы услышать дальнейшие (соображения) от иранцев относительно того, как они хотели бы действовать дальше", - сказал он.

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